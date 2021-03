Coronavirus, 1.983 casi positivi in Puglia: 267 sono in provincia di Lecce

C’è chi la chiama super zona rossa, chi rosso rinforzato. Il punto è che la situazione in Puglia non fa stare tranquilli, soprattutto sul fronte degli ospedali e si sta valutando la possibilità di intervenire, stringendole ancora, sulle regole previste dal Governo per frenare la diffusione del virus, come ha spiegato anche il Governatore Michele Emiliano che ha “invitato” le aziende e le pubbliche amministrazioni a preferire lo smart-working. «Dobbiamo spingere a lasciare a casa il numero più alto possibile di persone per evitare che si contagino sul luogo di lavoro» ha dichiarato.

Non sono solo i contagi a preoccupare – l’indice Rt che conta quanti contatti stretti un positivo può contagiare è fermo a 1,24 – ma il numero dei posti letto occupati che hanno superato il tetto fissato dal Ministero della Salute di otto punti in terapia intensiva (38% contro il limite del 30%) di tre nei reparti di area non critica (43% su 40%) secondo Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che ogni settimana monitora la situazione nelle strutture sanitarie.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, su 11.296 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.983 casi positivi: 824 in provincia di Bari, 138 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia BAT, 263 in provincia di Foggia, 267 in provincia di Lecce, 371 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 26 decessi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.753.965 test.n128.464 sono i pazienti guariti. 42.072 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 174.983, così suddivisi:

68.491 nella Provincia di Bari;

17.540 nella Provincia di Bat;

12.667 nella Provincia di Brindisi;

33.182 nella Provincia di Foggia;

15.776 nella Provincia di Lecce;

26.410 nella Provincia di Taranto;

649 attribuiti a residenti fuori regione;

268 provincia di residenza non nota.

