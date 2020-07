Coronavirus, sempre 0 in Puglia. Ma oggi c’è un decesso da registrare

Non tanto il numero dei nuovi casi di Coronavirus, fermi a zero, quando la conta degli attuali positivi. È stata questa la buona notizia contenuta nel bollettino della Regione che, quotidianamente, analizza l’andamento dei contagi in Puglia.

Se da un lato nessun tampone è risultato positivo su 727 test per l’infezione eseguiti in 24 ore, il dato ‘incoraggiante’ è quello delle persone che stanno combattendo contro il Covid19, scese sotto il tetto di quota cento. Questa la fotografia di ieri.

Anche nell’ultimo aggiornamento del report, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute, Vito Montinaro, nessuna novità degna di nota è stata registrata. La tendenza resta la stessa: su 2350 tamponi non è emerso nessun nuovo caso positivo.

A differenza degli ultimi giorni, però, c’è da registrare un nuovo lutto in regione, avvenuto in provincia di Foggia: i decessi totali, in questo modo, salgono a quota 546. Salgono sempre più, invece, i guariti: nelle ultime 24h sono sono stati 12, con la conta generale che in questo modo sale a 3.910. Tutto questo porta il dato degli attuali positivi a scendere ancora: ad oggi sono 79, 14 in meno da ieri. Di questi, 12 si trovano in stato di ricovero (nessuno in terapia intensiva).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.535, così suddivisi: