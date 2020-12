Coronavirus, 544 casi positivi in Puglia su 2.391 test. Salgono i ricoveri

Confermato anche il secondo caso sospetto in Puglia della tanto ‘discussa’ variante inglese del Covid19. Come accaduto per la ragazza rientrata dal Regno Unito e risultata positiva al Coronavirus, anche i test per sequenziare il genoma virale, eseguiti dall’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata sul secondo tampone, hanno confermato i dubbi. Il laboratorio diretto da Antonio Fasanella è riuscito a isolare il virus corrispondente a questo ceppo, «fatto questo di grandissimo rilievo scientifico» come hanno dichiarato il Governatore Michele Emiliano e l’Assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. Un passo avanti, visto che i risultati saranno depositati nella banca dati pubblica e messi a disposizione della comunità scientifica internazionale. L’altro riguarda il vaccino anti-Covid. È cominciato il conto alla rovescia per il V-day, anche in Puglia.

Sul fronte dei contagi, dato importante anche in vista del via alla fase 1 della campagna vaccinazioni – come si legge nel bollettino epidemiologico della Regione su 2.391 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 544 casi positivi: 161 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 254 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 25 decessi: 10 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.006.794 test. 30.093 sono i pazienti guariti. 53.790 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.593 ricoverati in Ospedale contro i 1.579 del giorno di Natale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 86.218, così suddivisi:

33.212 nella Provincia di Bari;

9.926 nella Provincia di Bat;

6.226 nella Provincia di Brindisi;

19.104 nella Provincia di Foggia;

6.678 nella Provincia di Lecce;

10.497 nella Provincia di Taranto;

494 attribuiti a residenti fuori regione;

81 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/ZOe5g