Coronavirus, 61 casi positivi in Puglia. 12 in provincia di Lecce

I casi di variante indiana in Puglia sono 51, dopo la conferma di altri 26 contagi in provincia di Brindisi (la più colpita), Lecce, Taranto e Foggia da parte del laboratorio Covid del Policlinico di Bari e dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata. Sono in corso accertamenti su altri campioni prelevati, ma la situazione è sotto controllo anche se la guardia resta alta visto che, come hanno dimostrato alcuni studi, la variante delta del virus sembra essere più contagiosa, anche più di quella inglese.

Intanto, come dimostrano i numeri contenuti nel bollettino della Regione, il quadro epidemiologico migliora giorno dopo giorno. Nel report di oggi, su 7.142 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 61 casi positivi: 11 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 3 decessi, in provincia BAT. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.611.108 test. 237.305 sono i pazienti guariti. 8.909 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.818 così suddivisi:

95.067 nella Provincia di Bari;

25.559 nella Provincia di Bat;

19.700 nella Provincia di Brindisi;

45.111 nella Provincia di Foggia;

26.864 nella Provincia di Lecce;

39.341 nella Provincia di Taranto;

806 attribuiti a residenti fuori regione;

370 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.