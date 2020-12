Coronavirus: 1.382 casi positivi in Puglia, 55 in provincia di Lecce. Scendono ancora i ricoveri

Sarà un «rosso» Natale come spiegato dal premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa voluta per illustrare le restrizioni previste dall’ultimo decreto con le ‘regole’ per evitare che la curva disegnata dai contagi, in frenata, torni a salire. «È stata una decisione non facile, sofferta» ha detto, ma necessaria per cercare di ripartire a gennaio, quando si avrà a disposizione un’arma in più nella lotta al Coronavirus: il vaccino. L’obiettivo è impedire che le feste vanifichino i sacrifici fatti per contenere i nuovi casi. I dati dei bollettini quotidiani suggeriscono cautela, anche in Puglia, dove il rapporto tamponi/positivi è ancora alto, ma inferiore alla scorsa settimana, ma scende il numero delle persone ricoverate in Ospedale.

Come si legge nel report epidemiologico, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro su 10.848 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.382 positivi. I nuovi casi sono così divisi: 566 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia BAT, 241 in provincia di Foggia, 55 in provincia di Lecce, 309 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 26 decessi: 18 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 951.771 test. 24.263 sono i pazienti guariti. 53.389 sono i casi attualmente positivi di cui poco più di 1.600 (1.609 per la precisione) ricoverati in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 79.808, così suddivisi:

30.676 nella Provincia di Bari

9.270 nella Provincia di Bat

5.840 nella Provincia di Brindisi

17.603 nella Provincia di Foggia

6.260 nella Provincia di Lecce

9.621 nella Provincia di Taranto

468 attribuiti a residenti fuori regione

70 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/UNbfQ