Coronavirus, 879 casi positivi nelle ultime 24 ore. Puglia da lunedì in zona gialla?

«Meglio rimanere in zona arancione in questa fase». Il Governatore Michele Emiliano condivide la scelta del Ministro della Salute Roberto Speranza che, nell’ultima ordinanza, non ha cambiato colore alla Puglia e non nasconde, come ha fatto l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco, il timore che un cambio nella fascia più bassa possa in qualche modo far abbassare il livello di guardia. Secondo il Presidente, la variante inglese assieme con la riapertura delle scuole potrebbero provocare una terza ondata ancor più grave della seconda. Senza contare che, da lunedì, numeri alla mano anche la Regione da lui guidata potrebbe diventare gialla con tutto ciò che comporta tornare nell’area dove le restrizioni imposte per limitare la diffusione del virus sono meno rigide.

Secondo l’ultimo bollettino epidemiologico, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento promozione della Salute Vito Montinaro, su 8.701 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 879 casi positivi. Così divisi: 374 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 86 nella provincia BAT, 156 in provincia di Foggia, 66 in provincia di Lecce, 143 in provincia di Taranto, 4 casi di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 26 decessi: 11 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.325.499 test. 69.209 sono i pazienti guariti. 51.702 sono i casi attualmente positivi. Salgono i ricoveri in Ospedale fermi oggi a 1.602 contro i 1.582 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 124.165, così suddivisi:

47.266 nella Provincia di Bari;

13.745 nella Provincia di Bat;

8.934 nella Provincia di Brindisi;

26.203 nella Provincia di Foggia;

10.492 nella Provincia di Lecce;

16.826 nella Provincia di Taranto;

585 attribuiti a residenti fuori regione;

114 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

