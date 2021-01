Coronavirus, spuntano due casi positivi in classe. Chiuse per sanificazione due scuole di Trepuzzi

Dopo la scoperta di due positivi al Coronavirus scatta, come impongono i protocolli del caso per bloccare la catena dei contagi, la chiusura per 48 ore e la sanificazione di due scuole di Trepuzzi – i plessi scolastici Giovanni XXIII e di via Elia – dove si contano i casi di Covid. L’iter è ormai noto.

La Asl di Lecce ha ‘avvertito’ il primo cittadino che, sentita la Dirigente Scolastica, ha dato mandato agli uffici amministrativi del Comune di pubblicare l’Ordinanza con cui si dispone la sanificazione degli ambienti e la chiusura per 48 ore degli istituti. Le lezioni, come da disposizioni vigenti in materia, avverranno in DAD, la didattica a distanza, nei due giorni stabiliti per la chiusura.

«La situazione è sotto controllo» si legge in una nota del Comune che, secondo il report settimanale che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento dell’epidemia in provincia di Lecce, conta 28 persone attualmente positive (il prossimo documento è atteso il 22 gennaio).

Individuati i positivi, il prossimo passo sarà quello dell’ormai noto contact-tracing, un’arma per ricostruire la catena di contatti e spegnere il pericolo di eventuali focolai. «I contatti diretti dei due soggetti positivi – concludono – sono stati messi in quarantena e la ASL ha già avviato la procedura di tracciamento».