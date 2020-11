Coronavirus, 1.537 contagi e 30 decessi in Puglia. Nel leccese 135 nuovi casi

RT, l’indice di trasmissione del virus basato sui casi sintomatici a 1,06 – tra i più bassi di Italia come ha dichiarato il Governatore Michele Emiliano – ma un numero di casi ancora elevato. È la fotografia della Puglia, dove i contagi scoperti ogni giorno e contati nel bollettino epidemiologico della Regione non accennano a scendere. Nel report di ieri, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute Vito Montinaro su 9.505 tamponi effettuati in 24 ore, 1.737 erano risultati positivi.

Oggi su 10.032 tamponi sono 1.537 i casi positivi scoperti, come riportato dal bollettino epidemiologo della Regione Puglia di oggi: 510 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 182 nella provincia BAT, 384 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce, 265 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione. 8 casi di residenza non nota sono stati attribuiti e riclassificati. Sono 20 i nuovi ricoveri in tutta la regione.

Nelle ultime 24 ore si contano 30 decessi: 16 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 772.079 test. 13.225 sono i pazienti guariti. 37.654 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 52.311, così suddivisi:

20.190 nella Provincia di Bari;

6.002 nella Provincia di Bat;

3.705 nella Provincia di Brindisi;

11.943 nella Provincia di Foggia;

4.000 nella Provincia di Lecce;

6.120 nella Provincia di Taranto;

350 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.