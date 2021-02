Coronavirus, 1063 contagi in Puglia. Sospesa la didattica alla scuola “Banda Bassotti”

È ufficiale. La Puglia tornerà in zona gialla da giovedì 11 febbraio come confermato dopo la riunione straordinaria della cabina di regia in cui Ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanità hanno analizzato i dati della Regione che aveva chiesto un «downgrade» alla luce del maggior numero dei posti letto in terapia intensiva a disposizione. Ad oggi, la percentuale di occupazione nei reparti di rianimazione è inferiore al 30% soglia considerata critica.

Sul fronte dei contagi, come si legge nel bollettino epidemiologico, sono 1.063 i casi positivi scoperti nelle ultime 24 ore su 10.517 test per l’infezione da Covid-19. Così divisi: 350 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 128 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 108 in provincia di Lecce, 307 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 11 casi di provincia di residenza non nota.

A Lecce, sono state sospese le attività didattiche in presenza nella scuola dell’infanzia Banda Bassotti. Una precauzione, in attesa delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione, dopo un caso positivo al Covid19.

Tornando al report, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, sono stati registrati 25 decessi: 14 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.398.270 test. 80.617 sono i pazienti guariti. 47.106 sono i casi attualmente positivi. Salgono i ricoveri in Ospedale, oggi fermi a 1.655 contro i 1.580 di ieri.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 131.211, così suddivisi:

49.806 nella Provincia di Bari;

14.359 nella Provincia di Bat;

9.515 nella Provincia di Brindisi;

27.254 nella Provincia di Foggia;

11.186 nella Provincia di Lecce;

18.406 nella Provincia di Taranto;

550 attribuiti a residenti fuori regione;

135 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/DOQ05