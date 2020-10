Coronavirus, 324 contagi in Puglia. 10 in provincia di Lecce

Come ha spiegato il professor Pierluigi Lopalco, assessore alla sanità della Regione quello che “preoccupa” in Puglia è la velocità con cui aumentano i casi in alcune province. Una crescita che sta mettendo in difficoltà il lavoro di tracciamento che fino a poco tempo fa è stato prezioso per spegnere e contenere i focolai. Andando a cercare tra i «contatti stretti» gli eventuali contagi e isolandoli è stato impedito a persone positive al Covid19 (e probabilmente asintomatiche) di continuare a circolare, infettando a loro volta altra gente. Se i numeri continuano a correre velocemente, quindi, il rischio è che il contact-tracing non sia più utile.

«Chi deve ricostruire la catena del contagio non riuscirebbe a svolgere tutte le indagini epidemiologiche e il blocco sarebbe inevitabile» ha spiegato il neo assessore ha anche parlato del rapporto tra contagi e tamponi: «Non credo che il numero dei casi positivi aumentino perché aumentano i tamponi. È esattamente il contrario: i tamponi aumentano perché aumentano i positivi. Ogni volta che c’è un focolaio, questo genera centinaia di test per via del contact-tracing». Insomma, il momento è delicato anche in Puglia, dove la curva dei contagi è più o meno stabile.

Nell’ultimo bollettino epidemiologico su 5.300 test per l’infezione da Covid-19 sono stati trovati 324 casi positivi: 123 in provincia di Bari che conta anche due decessi, 26 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 61 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione.

Numeri alla mano sono 5.690 i pazienti guariti. 5.991 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 12.325, così suddivisi:

5.183 nella Provincia di Bari

1.160 nella Provincia di Bat

933 nella Provincia di Brindisi

2.911 nella Provincia di Foggia

974 nella Provincia di Lecce

1.064 nella Provincia di Taranto

94 attribuiti a residenti fuori regione

6 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.