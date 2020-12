Coronavirus, 1.602 positivi e 42 decessi. I numeri in Puglia

È ancora la provincia di Bari a pesare sulla conta dei contagi che, in Puglia, continua ad essere alta come si legge nel bollettino che ogni giorno fotografa l’andamento dell’epidemia nella regione. Il numero dei casi di Coronavirus scoperti in 24 ore non accenna a scendere – ieri sono stati 1.668 i tamponi positivi su 9.693 test effettuati – anche se l’indice Rt che misura quante persone un sintomatico può infettare è sceso sotto la soglia di guardia di uno. Forse perché, come ha spiegato l’assessore alla Salute Pierluigi Lopalco e ribadito il Governatore Michele Emiliano la Puglia, numeri alla mano, viaggia con 15 giorni di ritardo rispetto alle altre regioni italiane.

La «zona rossa» invocata dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Bari Filippo Anelli è fuori discussione, come ha chiarito l’epidemiologo, ma resta ancora in piedi l’ipotesi di usare regole più rigide per la Capitanata, dove il sistema sanitario è più in difficoltà e la provincia di Barletta-Andria e Trani.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute Vito Montinaro, su 8.753 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.602 casi positivi: 721 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 177 nella provincia BAT, 250 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce,163 in provincia di Taranto, 14 residenti fuori regione, 5 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Sono stati registrati 42 decessi: 24 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Bat, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 812.781 test. 15.912 sono i pazienti guariti. 41.749 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 59.249, così suddivisi:

23.015 nella Provincia di Bari;

6.745 nella Provincia di Bat;

4.149 nella Provincia di Brindisi;

13.614 nella Provincia di Foggia;

4.430 nella Provincia di Lecce;

6.904 nella Provincia di Taranto;

389 attribuiti a residenti fuori regione,

3 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/UaOFd