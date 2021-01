Coronavirus: 1.349 contagi, 120 in provincia di Lecce. La Puglia (forse) resta in zona gialla

Il tasso di positività e l’indice Rt che supera di poco la soglia considerata “critica” rischiano di far finire la Puglia nella zona arancione, o meglio di farla restare visto che, in base al decreto-ponte valido fino al 15 gennaio, nel week-end tutta l’Italia dovrà fare i conti con le restrizioni previste da questo colore. Oppure, come raccontano le ultime indiscrezioni, per pochi centesimi (l’RT = 1, intervallo 0,96 – 1,03) potrebbe finire in zona gialla.

L’ultima parola spetta al Ministro della Salute, Roberto Speranza che deciderà dopo aver valutato i dati dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità, ma il quadro dovrebbe essere questo: nessuna regione in zona rossa. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia in zona arancione, il resto in zona gialla.

Intanto, continua la conta dei nuovi casi di Coronavirus contenuta nel bollettino che, ogni giorno, fotografa l’andamento dell’epidemia nella regione con un occhio ai posti occupati in terapia intensiva e ai ricoveri nei reparti dedicati ai pazienti Covid.

Nell’ultimo aggiornamento del report, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute Vito Montinaro, su 11.020 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.349 casi positivi: 400 in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 98 nella provincia BAT, 338 in provincia di Foggia, 120 in provincia di Lecce, 268 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota.

Sono stati registrati 27 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.099.615 test. 42.409 sono i pazienti guariti. 53.922 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.525 in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 98.952, così suddivisi:

38.104 nella Provincia di Bari

11.228 nella Provincia di Bat

7.270 nella Provincia di Brindisi

21.601 nella Provincia di Foggia

7.808 nella Provincia di Lecce

12.308 nella Provincia di Taranto

540 attribuiti a residenti fuori regione

93 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.1.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/XDF9U