Coronavirus, 1.634 casi positivi in Puglia. 143 in provincia di Lecce. Il bollettino

Bisogna agire in fretta per frenare i contagi e correre più velocemente del virus che si sta diffondendo in maniera preoccupante. In attesa del nuovo decreto del presidente del consiglio dei Ministri con le nuove regole per tenere sotto controllo la curva epidemiologica, la Regione Puglia ha deciso di scrivere una nuova ordinanza, la numero 74 valida fino al 6 aprile, che vieta lo stazionamento all’aperto.

In pratica non si può sostare «presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali». Non solo, nelle province di Bari e Taranto – che hanno superato la soglia di 250 casi positivi ogni 100 mila abitanti – è stata disposta la chiusura totale delle scuole.

La situazione è grave, tanto che il Governatore Michele Emiliano ha parlato di terza ondata. I dati del resto sono da zona rossa: dai contagi ai ricoveri in Ospedale, soprattutto in terapia intensiva. Nell’ultimo bollettino epidemiologico, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, su 10.938 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.634 casi positivi.

I casi scoperti sono così divisi: 725 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 126 nella provincia BAT, 252 in provincia di Foggia, 143 in provincia di Lecce, 291 in provincia di Taranto, 8 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 17 decessi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.660.804 test. 119.351 sono i pazienti guariti.36.986 sono i casi attualmente positivi. Aumentano, di poco, i ricoveri in Ospedale fermi a 1.571 contro i 1.562 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 160.542 così suddivisi:

62.416 nella Provincia di Bari;

16.578 nella Provincia di Bat;

11.705 nella Provincia di Brindisi;

31.170 nella Provincia di Foggia;

13.901 nella Provincia di Lecce;

23.934 nella Provincia di Taranto;

615 attribuiti a residenti fuori regione;

223 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/OzxbK