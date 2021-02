Coronavirus, 844 casi positivi in Puglia su più di 10mila test. Il bollettino

Con una curva dei contagi in discesa, come dimostrano i numeri contenuti nel bollettino che ogni giorno scatta una fotografia dell’epidemia nella regione, il timore – in Puglia come nelle altre regioni – è che la variante inglese, più contagiosa, possa prendere il sopravvento, causando un aumento incontrollato dei casi e, di conseguenza, anche dei ricoveri. Al momento è solo un campanello d’allarme, un invito a non abbassare la guardia in attesa di sapere quali saranno le misure per frenare la corsa del virus ‘modificato’.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, su 10.033 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 844 casi positivi. Così divisi: 326 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia BAT, 102 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 185 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 4 casi di residenza non nota.

Sono stati registrati 37 decessi: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1468882 test. 98.484 sono i pazienti guariti. 35.729 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale, oggi fermi a 1.442 contro i 1.470 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 137.992 così suddivisi:

52.321 nella Provincia di Bari;

14.863 nella Provincia di Bat;

10.188 nella Provincia di Brindisi;

28.296 nella Provincia di Foggia;

11.664 nella Provincia di Lecce;

19.862 nella Provincia di Taranto;

576 attribuiti a residenti fuori regione;

152 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/xk06b