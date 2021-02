Coronavirus, 1.215 contagi in Puglia, 106 in provincia di Lecce. Il bollettino del 5 febbraio

Anche questa settimana a preoccupare in Puglia è il numero dei posti in Ospedale occupati da pazienti Covid. Sia in terapia intensiva, che in area medica, dove vengono curati i malati non critici, si supera la soglia critica fissata dal Ministero della Salute al 30% per la rianimazione e al 42% in pneumologia, malattie infettive e medicina. È scritto nero su bianco nel report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenasi).

D’altro canto, l’indice Rt – che calcola quanti contatti stretti un positivo può eventualmente contagiare – sceso sotto il tetto dell’uno, il tasso di incremento settimanale dei contagi e il numero dei casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti diminuito come il rapporto tra positivi e tamponi effettuati potrebbero pesare sulla scelta di far tornare la regione in zona gialla, come anticipato anche dal Governatore Michele Emiliano. Al momento, però, non sembrerebbe questa la direzione che il Ministero della Salute intende seguire: parrebbe, infatti, che la Puglia sia destinata ad almeno un’altra settimana di zona arancione, in attesa che la situazione migliori. Ma la certezza arriverà solo con l’ordinanza a firma del Ministero della Salute.

Certo è che, come si legge nel bollettino epidemiologico di oggi, il quadro resta più o meno stabile. Su 9.887 test per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.215 casi positivi: 361 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 121 nella provincia BAT, 261 in provincia di Foggia, 106 in provincia di Lecce, 280 in provincia di Taranto. 11 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Si contano, inoltre, 29 decessi: 9 in provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Taranto. 2 decessi registrati nei giorni scorsi nella provincia BAT sono stati riclassificati e riattribuiti.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.356.327 test. 73.013 sono i pazienti guariti. 51.026 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 127.399, così suddivisi:

48.481 nella Provincia di Bari;

14.019 nella Provincia di Bat;

9.227 nella Provincia di Brindisi;

26.647 nella Provincia di Foggia;

10.767 nella Provincia di Lecce;

17.566 nella Provincia di Taranto;

573 attribuiti a residenti fuori regione;

119 provincia di residenza non nota.

Per leggere il report completo, clicca qui.