Coronavirus: 657 contagi in Puglia su 3.176 test, 81 in provincia di Lecce

Archiviate le feste, i riflettori sono tutti puntati sull’indice Rt che deciderà i colori delle Regioni. Il verdetto arriverà solo nelle prossime ore, ma lunedì 11 gennaio mezza Italia rischia di svegliarsi in zona arancione, Puglia compresa. Non tanto per il numero di contagi, quanto per i nuovi criteri (più restrittivi) usati per classificare i territori in base al libello di rischio. Certo è che il virus continua a circolare, come dimostrano anche alcuni focolai scoppiati nella regione che pesano sulla conta quotidiana dei positivi.

Nel bollettino epidemiologico di ieri, su poco più di 10mila tamponi 1.581 avevano rilevato la presenza del virus, pari al 15,7%. Nell’ultimo report, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro su 3.176 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 657 casi positivi: 170 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 137 in provincia di Foggia, 81 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto. 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 21 decessi: 6 in provincia di Bari, 7 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.088.595 test. 41.468 sono i pazienti guariti. 53.541 sono i casi attualmente positivi di cui 1.544 ricoverati in Ospedale, in leggero aumento rispetto a ieri (1.536)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 97.603, così suddivisi:

37.704 nella Provincia di Bari

11.130 nella Provincia di Bat

7.148 nella Provincia di Brindisi

21.263 nella Provincia di Foggia

7.688 nella Provincia di Lecce

12.040 nella Provincia di Taranto

538 attribuiti a residenti fuori regione

92 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 7.1.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/GSKJF