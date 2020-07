Coronavirus, altri 3 casi in Puglia: uno è in provincia di Lecce

Dopo sei giorni consecutivi senza nuovi casi di Coronavirus, il bollettino epidemiologico di ieri ha interrotto la lunga serie di zero che aveva fatto ben sperare.

Nel report scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, infatti, la conta dei contagi si era fermata a tre. Su 2.036 test effettuati, tre sono risultati positivi: due in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi. Tanto è basato per interrompere la tregua concessa dal Covid19.

Anche nell’ultimo aggiornamento, compilato sulla base dei dati forniti, si parla di altri 3 nuovi casi. Uno di questi è localizzato proprio nella provincia di Lecce, mentre gli altri due sono distribuiti tra Bari il territorio della BAT. Il tutto al termine di 1.820 tamponi eseguiti.

Resta, invece, a quota 545 la conta dei decessi, segno che nemmeno oggi si sono registrati lutti. Un solo guarito, invece, nelle ultime 24h, con la conta generale che in questo modo sale a 3.880. In questo modo la curva relativa agli attuali positivi sale leggermente rispetto a ieri: in questo momento i positivi sono 111, due in più rispetto a ieri a quest’ora.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536, così suddivisi: