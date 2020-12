Coronavirus: 788 positivi in Puglia. Variante inglese, caso sospetto a Bari

Nel momento in cui la curva epidemiologica mostrava segnali incoraggiati di frenata e si cominciava ad intravedere un vantaggio nella battaglia contro il virus con il vaccino, è spuntata fuori una variante inglese del Covid19. Non è detto che sia più pericolosa, di sicuro è molto più “contagiosa”. Insomma, si diffonde con maggiore velocità, ma non è più letale. Il Governo ha subito sospeso i voli con la Gran Bretagna e anche la Puglia si è messa in moto per recuperare dalle compagnie atterrate negli aeroporti locali gli elenchi dei passeggeri, arrivati negli ultimi 14 giorni, in modo che i Dipartimenti di Promozione della Salute della Asl possano contattarli e convocarli per il tampone.

Quest, in attesa della conferma di un primo caso sospetto: una 25enne tornata a Bari con un volo partito da Londra. Il tampone, a cui era stata sottoposta dopo che il controllo con il termoscanner aveva segnalato la febbre, è risultato positivo al Coronavirus, ma manca il test per accertare la presenza della variante britannica. Gli altri passeggeri saranno convocati nelle prossime ore.

Il bollettino

Intanto, come si legge nel bollettino che fotografa l’andamento dell’epidemia nella Regione, i numeri confermano il quadro dei giorni scorsi. Su 4377 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 788 casi positivi: 237 in provincia di Bari, 17 in provincia di Brindisi, 62 nella provincia BAT, 422 in provincia di Foggia, 33 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Un caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 31 decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 963.643 test. 25.603 sono i pazienti guariti. 53.574 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri, oggi sono 1.595 le persone positive che hanno bisogno di cure in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 81.387, così suddivisi:

31.327 nella Provincia di Bari

9.414 nella Provincia di Bat

5.942 nella Provincia di Brindisi

18.066 nella Provincia di Foggia

6.381 nella Provincia di Lecce

9.716 nella Provincia di Taranto

467 attribuiti a residenti fuori regione

74 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/fDcTW