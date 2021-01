Coronavirus: 631 contagi in Puglia, 71 in provincia di Lecce. Scendono i ricoveri

La riapertura della scuola, la campagna di vaccinazione che deve continuare con il piede premuto sull’acceleratore e le misure per contenere i contagi e la curva che sembra essere tornata a salire. Sono questi i temi finiti sul tavolo del Governo che dovrà decidere cosa accadrà dal 7 gennaio, alla scadenza del decreto Natale. Anche in Puglia è ancora tutto un “forse”, soprattutto per quanto riguarda il ritorno tra i banchi. Il Governatore Michele Emiliano sembra intenzionato a confermare l’ordinanza che consente alle famiglie di scegliere tra la didattica a distanza, a casa e le lezioni in classe. Del resto il quadro epidemiologico – come si legge nel bollettino che, ogni giorno, fotografa l’andamento della situazione Covid nella regione – e l’andamento dei contagi impongono di mantenere l’attenzione alta.

Oggi, su 4.138 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 631 casi positivi: 318 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 97 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Sono stati registrati 20 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.065.109 test. 38.209 sono i pazienti guariti. 53.539 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.601 ricoverati in Ospedale. Undici in meno rispetto a ieri, quando la conta delle persone presenti nei reparti covid si era fermata a 1.612.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 94.284, così suddivisi:

36.550 nella Provincia di Bari

10.718 nella Provincia di Bat

6.816 nella Provincia di Brindisi

20.829 nella Provincia di Foggia

7.338 nella Provincia di Lecce

11.407 nella Provincia di Taranto

527 attribuiti a residenti fuori regione

99 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

