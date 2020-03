Coronavirus, boom di violazioni al Decreto: svolti quasi 800 controlli. In 135 finiscono nei guai

Restare a casa e uscire solo e soltanto se strettamente necessario. Non esiste altra soluzione per fare fronte, si spera in tempi non lunghissimi, all’emergenza coronavirus.

e, in tal senso, se già è allo studio l’ipotesi di prorogare i provvedimenti restrittivi oltre alla data del 3 aprile, in tanti, tantissimi, troppi, ancora continuano a lasciare le proprie abitazioni, in barba al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per questi motivi i militari dell’Arma del Comando provinciale di Lecce, hanno aumentato forze e sforzi per effettuare tutti i controlli necessari, non solo per prevenire e reprimere i reati in genere, ma anche per stanare chi i provvedimenti anti-contagio proprio non li vuole rispettare.

Compagnia di Gallipoli

I Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, nella giurisdizione di competenza nella giornata di ieri hanno deferito in stato di libertà, nei territori di Copertino, Sannicola, Nardò, Gallipoli e Aradeo, 16 persone

Compagnia di Maglie

Molto ampie le verifiche svolte dagli uomini della “Benemerita” della Compagnia di Maglie che, tra Maglie, Minervino di Lecce, Otranto, Sanarica, Corigliano d’Otranto, Martano, Scorrano, Muro Leccese, Castrignano de’ Greci, Carpigliano Salentino, Nociglia e Poggiardo, hanno controllato 178 persone e 87 veicoli. A essere deferiti sono stati in 54

Inoltre, a conclusione di accertamenti, due persone sono state deferite in stato di libertà, poiché, sottoposte a un controllo a Maglie, a bordo di un’autovettura munita di targa prova contraffatta, a seguito della perquisizione al mezzo, sono stati trovati in possesso di generi alimentari, bottiglie di alcolici e profumi, risultati oggetto di un furto perpetrato presso un supermercato del posto.

Compagnia di Lecce

I Carabinieri della Compagnia di Lecce, invece, hanno effettuato controlli a 52 persone e 36 veicoli nei territori di Strudà, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, Martignano, Calimera, Lizzanello e Surbo, deferendo 43 persone.

Compagnia di Campi Salentina

157 persone e 125 veicoli, hanno riguardato i militari della Compagnia di Campi Salentina che, nei territori di Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Novoli, Porto Cesareo, Salice Salentino, Squinzano e Veglie, hanno denunciato 22 persone.

Compagnia di Tricase

Infine i militari dell’Arma della Compagnia di Tricase a Tricase, Tiggiano, Montesano Salentino, Gagliano del Capo, Alessano e Salve, hanno svolto verifiche nei confronti di 84 persone e 76 veicoli, deferendo in stato di libertà 6 soggetti.