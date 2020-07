Coronavirus, si torna a 0. Anche oggi nessun decesso da registrare

Si torna a 0. Dopo qualche giorno di “assestamento”, la conta relativa al contagio da coronavirus in Puglia torna a non registrare nuovi casi.

Così come 0 sono ancora i decessi con un totale che resta fisso a 546 dall’inizio dell’emergenza pandemica. Resta, invece, a quota 3.924 il numero dei guariti.

In questo modo il dato degli attuali positivi resta a 71. Di questi, 12 si trovano in stato di ricovero (nessuno in terapia intensiva).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dall’inizio dell’emergenza, è di 4.541, così suddivisi: