Coronavirus, 1.388 casi positivi in Puglia. Scendono ancora i ricoveri

In attesa di capire se l’Italia diventerà «zona rossa» dalla Vigilia di Natale fino a 6 gennaio per evitare di ‘vanificare’ i sacrifici fatti per frenare la curva dei contagi e impedire la temuta terza ondata, continua la conta quotidiana dei nuovi casi di Coronavirus che mostra “segnali incoraggianti” nella battaglia ancora aperta contro il Covid19. Anche in Puglia i numeri parlano di un calo costante dei ricoveri – ieri 1717 – e anche il rapporto positivi/tamponi è più basso rispetto alla scorsa settimana – ieri sono stati 1.023 i nuovi casi di infezione da Covid-19 scoperti su 10.163 test effettuati, il 10,07 per cento. Un quadro sostanzialmente confermato anche nel bollettino epidemiologico di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento promozione della Salute Vito Montinaro.

Come si legge nel report su 10.188 tamponi sono stati registrati 1.388 casi positivi: 547 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 219 nella provincia BAT, 242 in provincia di Foggia, 142 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 44 decessi: 16 in provincia di Bari,15 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 920.849 test. 21.132 sono i pazienti guariti. 52.850 sono i casi attualmente positivi di cui 1.683 ricoverati in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 76.039, così suddivisi:

29.101 nella Provincia di Bari;

8.866 nella Provincia di Bat;

5.630 nella Provincia di Brindisi;

16.952 nella Provincia di Foggia;

5.955 nella Provincia di Lecce;

9.009 nella Provincia di Taranto;

455 attribuiti a residenti fuori regione;

71 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/uKNa8