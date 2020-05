Il Covid “torna” in provincia di Lecce: 2 casi dopo una lunga tregua. Il bollettino

L’attenzione è tutta concentrata sulla provincia di Foggia, a Torremaggiore dove è scoppiato un focolaio di Coronavirus. Come scritto, nero su bianco, nel bollettino della Regione di ieri, tutti i casi di Coronavirus in Puglia, su 2.626 test per l’infezione da Covid19, sono concentrati in Capitanata, nell’Alto tavoliere. Tutti legati ad una famiglia straniera. Altrove, la conta dei positivi si era fermata a zero. Un buon segno, anche se continuano gli inviti a non abbassare ancora la guardia.

Nell’aggiornamento di oggi del Governatore Michele Emiliano, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, il trend epidemiologico si conferma stabile. Su 2.447 tamponi eseguiti, 5 sono i nuovi casi rintracciati, tra i quali 2 in provincia di Lecce che non faceva registrare nuovi contagi da poco meno di una settimana.

I nuovi casi riscontrati sono così suddivisi a livello territoriale:

0 nella Provincia di Bari

0 nella Provincia Bat

1 nella Provincia di Brindisi

1 nella Provincia di Foggia

2 nella Provincia di Lecce

1 nella Provincia di Taranto.

Anche oggi un solo decesso, nel brindisino, per un totale di 496. I guariti, invece, registrano un altro boom: sono 119 oggi, per un totale complessivo di 2.590. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 1.395 (118 in meno rispetto a ieri).

Il dato complessivo di casi riscontrati in Puglia di Coronavirus, dunque, è di 4.481 (su 111.946 test), così suddivisi: