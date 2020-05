Coronavirus, calano ancora i malati: più del doppio di tamponi, 17 nuovi casi

Non è un déjà vu. Ci vorrà del tempo per capire se il mini-esodo previsto dopo l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio – che ha concesso a chi è rimasto bloccato dal lockdown di tornare a casa – farà aumentare la curva dei contagi. Da mezzanotte alle 19.00 del 4 maggio, quando è scattata la fase due di convivenza con il virus, sono state 869 le persone che hanno compilato il modulo di autosegnalazione on-line per dichiarare di essere rientrate in Puglia da fuori regione. Ora dovranno restare in isolamento fiduciario a casa per 14 giorni, come ordinanza impone.

Per ora, i nuovi casi di Cornavirus in Puglia sono sempre meno. Nel bollettino epidemiologico di ieri il numero è stato ad una cifra: 9 persone erano risultate positive, su poco più di 700 tamponi. Dato sostanzialmente confermato anche nell’ultimo aggiornamento, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, dal momento che oggi sono stati effettuati ben 1.961 test e sono risultati positivi 17 casi, così suddivisi:

0 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

8 nella Provincia di Brindisi;

7 nella Provincia di Foggia;

1 nella Provincia di Lecce;

0 nella Provincia di Taranto.

Per 1 caso è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza

Sono stati registrati 4 decessi: 1 provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto (totali 434). I nuovi guariti sono stati 19, per un totale complessivo di 798 i pazienti guariti.

Calano ancora gli attuali positivi: sono 2939, -6 da ieri. Di questi, 384 sono gli ospedalizzati, 39 in terapia intensiva e 2.516 in isolamento domiciliare.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.170 (su 69.128 tamponi) così divisi: