Coronavirus, 1.001 positivi in Puglia su 3821 tamponi

La Puglia è zona gialla, ma il numero dei contagi continua a preoccupare. Nella prima domenica con ‘meno restrizioni’ la conta dei positivi si è fermata a 1.789 su 7.293 tamponi e sono tornati a salire anche i ricoveri dopo che, per quattro giorni consecutivi, erano scesi facendo respirare il sistema sanitario che soprattutto in alcune province è in difficoltà. Non è il momento di abbassare la guardia anche perché bisognerà gestire i fuori-sede che torneranno a casa per Natale. Sono attesi circa 30mila rientri, come a marzo. Per questo la Regione sta pensando di reintrodurre il sistema dell’auto-segnalazione che ha aiutato a contenere i contagi e soprattutto a tracciare i contatti stretti dei positivi. Non solo, si sta pensando anche alla possibilità di prenotare contemporaneamente il tampone rapido da fare in uno dei drive-through che ci sono in Puglia. Intanto, come si legge nel bollettino epidemiologico su 3.821 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.001 casi positivi: 278 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 462 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 3 casi di residenza non nota o attribuita sono stati riclassificati ed riattribuiti. (La Asl Bat non ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore per problemi tecnici).

Sono stati registrati 24 decessi: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bat, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 843.494 test.

17.028 sono i pazienti guariti.

46.578 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 65.342, così suddivisi:

25.446 nella Provincia di Bari;

7.298 nella Provincia di Bat;

4.706 nella Provincia di Brindisi;

14.840 nella Provincia di Foggia;

4.971 nella Provincia di Lecce;

7.653 nella Provincia di Taranto;

409 attribuiti a residenti fuori regione,

19 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 7.12.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/OGIzK