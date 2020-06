Coronavirus, solo un nuovo caso a Foggia. In Salento due decessi

Prima domenica di giugno senza intoppi preoccupanti. A oltre un mese dall’inizio della Fase 2, nella regione Puglia l’andamento dell’epidemia da covid19 si fa sempre più contenuto.

Al termine della settimana che ha fatto ripartire l’Iltalia intera e che, contemporaneamente, ha fatto registrare la media giornaliera di nuovi casi ai minimi storici, nell’ultimo bollettino diramato si legge che nelle ultime 24h solo una persona, in provincia di Foggia, è stata trovata positiva al coronavirus, su 2.033 tamponi.

I decessi, però, sono stati 3 – 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Bari – per un totale di 525. I guariti, dal canto loro, sono 3.253, dei quali 22 nella giornata di oggi. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 733 (25 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 4.511 su 131.931 test eseguiti, così divisi: