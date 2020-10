Coronavirus, 350 nuovi casi in Puglia e 49 ricoveri in 24 ore

Il quadro disegnato dai nuovi casi di Coronavirus è cambiato in questa settimana. Come analizzato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità, negli ultimi 7 giorni è scesa la percentuale di positivi trovati con il prezioso lavoro di tracciamento dei contatti stretti. È diminuita anche la percentuale di casi rilevati con l’attività di screening. È aumentata, invece, la percentuale di casi scoperti dopo la comparsa dei sintomi. Anche in Puglia, come ha dichiarato il Governatore Michele Emiliano a L’aria che tira, il lavoro di contact-tracing che fino ad ora è stato una strategia preziosa per contenere il virus non basta più e per questo saranno aumentati i drive-through. Il numero dei positivi scoperti nelle ultime 24 ore, intanto, continua ad essere a tre cifre. Come si legge nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico della Regione su 5.382 test effettuati nelle ultime 24 ore, i casi positivi registrati sono 350 e 2 decessi, entrambi nella provincia di Taranto.

Sono questi i numeri riportati nell’ultimo bollettino epidemiologico sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. A pesare, ancora una volta, è soprattuto la provincia di Bari che registra 158 nuovi casi positivi al coronavirus nell’ultimo bollettino, seguita dalla provincia di Foggia con 89 casi, la provincia di Taranto con 54 casi, la provincia Bat con 21 casi, la provincia di Brindisi con 15 casi e la provincia di Lecce con 9 casi. Sono 4, poi, i casi attribuiti a residenti fuori regione.

Sfiora quota 5mila il numero di persone attualmente positive, che si ferma con i contagi appena registrati a 4.980. Sono 49 i nuovi ricoveri rispetto ieri, che così salgono a 401 in totale.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 484.125 test: 5.472 sono i pazienti guariti, 4.980 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 11.084, così suddivisi:

4628 nella Provincia di Bari;

1030 nella Provincia di Bat;

852 nella Provincia di Brindisi;

2621 nella Provincia di Foggia;

933 nella Provincia di Lecce;

931 nella Provincia di Taranto;

84 attribuiti a residenti fuori regione;

5 provincia di residenza non nota.