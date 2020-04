Coronavirus, numeri mai così bassi: appena 10 nuovi casi in Puglia, 1 in provincia di Lecce

Mente è iniziato il conto alla rovescia per la fase due di convivenza con il virus che scatterà dal 4 maggio e durerà fino al 18), si cerca di mettere a punto soluzioni nel caso in cui la curva dei contagi torni a salire. Per ora, continua la sua discesa anche in Puglia. Come si legge nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico, in tutta la Regione la conta dei nuovi casi di Coronavirus si è fermata a dieci. Sono le persone risultate positive ai test per l’infezione Covid19 . Uno in provincia di Lecce.

Nel dettaglio, il bollettino informa che oggi sono stati registrati 984 test per l’infezione da Covid-19 e sono risultati positivi 10 casi. I 10 nuovi casi sono così divisi:

3 nella Provincia di Bari

3 nella Provincia di Foggia

2 nella Provincia Bat

0 nella Provincia di Taranto

2 nella Provincia di Brindisi

1 nella Provincia di Lecce

Un caso rilevato ieri è stato attribuito oggi alla provincia.

Sono stati registrati 6 decessi: 2 in provincia Brindisi, 2 in provincia di Lecce e 2 in provincia di Taranto.

Il totale dei casi positivi Covid registrati fino ad oggi in Puglia è di 3.958 così divisi, su un totale di 56.976 tamponi eseguiti:

1.285 nella Provincia di Bari;

368 nella Provincia di Bat;

554 nella Provincia di Brindisi;

989 nella Provincia di Foggia;

476 nella Provincia di Lecce;

255 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione;

2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Gli attuali positivi, invece, sono 2.912, cioè 25 in meno rispetto a ieri. Ci sono stati altri 29 pazienti guariti, per un totale di 641.