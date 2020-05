Coronavirus, 10 nuovi casi in Puglia. I guariti superano i positivi

Il lockdown imposto per spezzare la catena dei contagi, il piano ospedaliero ‘tarato’ in Puglia per gestire 3.500 casi e il “contact tracing”, cercare di ricostruire chi ha avuto contatti stretti con una persona positiva al Covid19, hanno permesso di ‘gestire’ l’emergenza. Hanno evitato, in altre parole, il caos nel sistema sanitario, tanto temuto guardando i numeri della Lombardia e delle regioni ‘rosse’. Nell’ultima settimana, poi, i casi di Coronavirus sono diminuti ancora.

Nel bollettino di ieri, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, la conta dei positivi si era fermata a otto. 7 in provincia di Bari, tutti concentrati a Ruvo, dove è scoppiato un piccolo focolaio legato ad un farmacista infetto. Zero casi nella provincia di Barletta-Andria-Trano, zero nella provincia di Brindisi, zero nella provincia di Lecce e sempre zero nella provincia di Taranto.

1 nuovo caso in provincia di Lecce

Nell’ultimo aggiornamento – scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro – si legge che sono stati effettuati 1.933 tamponi, riscontrando 10 nuovi casi positivi, concentrati quasi tutti nel territorio brindisino. Un solo caso nel leccese. Nel dettaglio:

0 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

7 nella Provincia di Brindisi;

1 nella Provincia di Foggia;

1 nella Provincia di Lecce ;

; 0 nella Provincia di Taranto;

1 caso attribuito ad un residente fuori regione

Sono stati registratoi due decessi, uno in provincia di Brindisi e uno nella Bat, per un totale di 471 morti. I nuovi guariti, invece, sono 62, per un totale di 1.982 persone che hanno superato il virus. Il dato degli attuali positivi, così, continua a scendere: sono i malati oggi 1.941, 54 in meno rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, quindi, è di 4.396 (con 93.834 test eseguiti) così divisi: