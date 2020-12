Coronavirus, 1.429 nuovi casi in Puglia in 24 ore e 72 morti. In calo i ricoveri

La Puglia diventerà zona gialla. L’indice Rt che calcola quanti contatti stretti un positivo può contagiare è sceso sotto la soglia di guardia di uno. Sceso anche il numero dei ricoveri. Negli ultimi due giorni, come riportato nel bollettino epidemiologico quotidiano, le persone che hanno avuto bisogno di cure in Ospedale sono diminuite – ieri erano 1.847 contro i 1.889 del giorno prima – ma sono aumentati i pazienti in terapia intensiva. Secondo l’ultimo aggiornamento del report della Protezione Civile che, per la prima volta, conta anche gli ingressi nelle strutture sanitarie sono 226 i ricoveri in rianimazione e 1.621 nei reparti di pneumologia e malattie infettive. Aumentano i decessi, 42 ieri. Un quadro preoccupante confermato anche dai dati di oggi, scritti sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro.

Su 9.480 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.419 casi positivi: 741 in provincia di Bari, 161 in provincia di Brindisi, 165 nella provincia BAT, 106 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 135 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.Sono stati registrati 72 decessi: 21 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 35 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 822.261 test. 16.464 sono i pazienti guariti. 42.544 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 60.668, così suddivisi: