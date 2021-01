Coronavirus: 1.499 casi in Puglia, 181 in provincia di Lecce

La Puglia lunedì si sveglierà in zona gialla, anche se, dopo l’ufficialità del Ministro Roberto Speranza, sia il Governatore Michele Emiliano che l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco hanno voluto invitare i cittadini a continuare a comportarsi come se la regione fosse ancora colorata di arancione. «Siamo in piena seconda ondata. Il virus circola in tutto il Paese più o meno con la stessa intensità. Non sarebbe stato meglio fissare un bel colore arancione omogeneo in tutto il Paese senza tanti arzigogoli, almeno fino ad ottenere una stabilizzazione della fase discendente della curva epidemica in tutte le regioni?» si legge in un post dell’epidemiologo che ha guidato la task-force per combattere l’emergenza. Il punto sono i dati, soprattutto quelli contenuti nel bollettino quotidiano.

Il numero dei casi scoperti ogni 24 ore resta alto – ieri la conta si era fermata a 1.349 su poco più di 11mila tamponi, con un tasso di positività del 12,24% – di conseguenza la curva disegnata dai contagi fa fatica a scendere. Un dato incoraggiante arriva dai ricoveri in Ospedale, in calo. Sempre ieri, le persone che hanno avuto bisogno di cure in uno dei reparti dedicati ai pazienti Covid sono state 1.525 contro le 1.536 del giorno prima. Oggi, come si legge nell’ultimo aggiornamento del report, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento di Promozione della Salute, Vito Montinaro, sono aumentati leggermente, fermandosi a 1.551.

Sul fronte dei contagi su 10880 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1499 casi positivi: 494 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 161 nella provincia BAT, 248 in provincia di Foggia, 181 in provincia di Lecce, 272 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 5 residenti in provincia non nota.

Sono stati registrati 27 decessi: 10 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.110.495 test. 43.068 sono i pazienti guariti. 54.735 sono i casi attualmente positivi, di cui, come detto, 1.551 in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 100.451, così suddivisi:

38598 nella Provincia di Bari;

11389 nella Provincia di Bat;

7397 nella Provincia di Brindisi;

21849 nella Provincia di Foggia;

7989 nella Provincia di Lecce;

12580 nella Provincia di Taranto;

551 attribuiti a residenti fuori regione;

98 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9.1.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/4w3ND