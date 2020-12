Coronavirus, 1.789 positivi in Puglia su 7.293 test. 220 in provincia di Lecce

La Puglia è zona gialla, ma i numeri contenuti nel bollettino epidemiologico che, ogni giorno, dà un quadro di come la Regione sta affrontando la seconda ondata impongono di non abbassare la guardia, soprattutto ora che il cambio di colore ha reso meno rigide le restrizioni per frenare la curva dei contagi. Ancora alto il numero dei positivi scoperti – ieri 1.884 su 10.119 tamponi – e il dato sui decessi per complicanze da Covid19. Tornano a salire anche i ricoveri in Ospedale (ma non in terapia intensiva), dopo 4 giorni consecutivi di discesa. Le prossime ore saranno decisive anche per capire se tornerà la zona arancione nelle province di Foggia e Barletta-Andria e Trani dove il sistema sanitario è più in difficoltà e nella Murgia.

È lo stesso Governatore Michele Emiliano ad annunciare la possibilità di una nuova ordinanza, sempre più concreta. «La classificazione come zona gialla della Puglia in base agli indicatori e agli algoritmi messi a punto dal Governo potrebbe non offrire sufficienti garanzie per la tenuta di alcuni territori» si legge nel post, pubblicato sulla pagina del Presidente.

Intanto, come si legge nell’ultimo aggiornamento del report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro su 7.293 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.789 casi positivi: 783 in provincia di Bari, 136 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia BAT, 214 in provincia di Foggia, 220 in provincia di Lecce, 259 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 9 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Sono stati registrati 24 decessi: 5 in provincia di Bari, 12 in provincia di Bat, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 839.673 test. 16.795 sono i pazienti guariti. 45.834 sono i casi attualmente positivi. Sale il numero delle persone che hanno bisogno di cure in ospedale. Il dato dei ricoveri si è fermato a 1.816 contro i 1.796 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 64.341, così suddivisi:

25.168 nella Provincia di Bari;

7.300 nella Provincia di Bat;

4.628 nella Provincia di Brindisi;

14.378 nella Provincia di Foggia;

4.886 nella Provincia di Lecce;

7.553 nella Provincia di Taranto;

408 attribuiti a residenti fuori regione,

20 provincia di residenza non nota.

