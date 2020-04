Covid-19, continua a salire il numero dei decessi: prima vittima a Lequile

Mentre il numero dei tamponi effettuati dalla Regione Puglia resta altissimo e la curva dei contagi sembra essersi stabilizzata, continuano i decessi in tutto il territorio ed anche in Salento. In un periodo forse ancora più particolare, alla vigilia della domenica di Pasqua, è caduto un’altra vittima del coronavirus questa volta a Lecce.

A dare la triste notizia alla comunità è stato il sindaco di Lequile Vincenzo Carlà che con un post su Facebook ha espresso la sua vicinanza ai cari della vittima.

“In queste ore di Passione e Morte di Cristo la nostra Comunità piange la prima vittima di questo nemico invisibile”, scrive il sindaco. “Ci stringiamo intorno ai familiari che in totale solitudine affrontano questo triste momento. Voglio ricordare inoltre tutti i concittadini morti in quest’epoca di pandemia che non hanno potuto avere l’ultimo saluto terreno. La comunità lequilese vi abbraccia e vi è vicina”.

Parole sentite quelle del primo cittadino di Lequile che alla vigilia di una delle ricorrenze religiose più importanti dell’anno è costretto a fare i conti con il primo decesso a causa di Covid-19 nel proprio comune.