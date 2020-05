Coronavirus, in Puglia numeri ancora bassi: a Lecce un caso “in meno”

Scende ancora il contagio da Covid-19 in Puglia. In Regione oggi sono stati riscontrati 9 nuovi casi, nessuno in provincia di Lecce. Anzi, proprio nella penisola salentina si registra una correzione rispetto ai numeri comunicati ieri: il totale dei positivi non è di 508, ma di 507.

I nuovi casi riscontrati oggi sono così distribuiti:

1 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

5 nella Provincia di Brindisi;

4 nella Provincia di Foggia;

0 nella Provincia di Lecce ;

; 0 nella Provincia di Taranto.

Giornata positiva anche dal punto di vista dei decessi: 0 oggi. Mentre i guariti crescono sempre più: solo oggi sono stati 81.

Gli attuali positivi scendono costantemente: oggi sono 72 in meno rispetto a ieri, per un totale di 2.181.

Quindi, i casi totali riscontrati in Regione dall’inizio dell’emergenza sono 4.366, così suddividi: