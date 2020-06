Coronavirus in Puglia, anche oggi 1 solo caso. Nessun decesso e 36 guariti

Quella che per molti è la settimana da tenere sotto la lente di ingrandimento dopo la ripartenza generalizzate del 3 giugno inizia nel migliore dei modi. Anche oggi in Puglia, infatti, l’andamento del contagio da Covid19 prosegue a ritmi più che lenti, accompagnato da una significativa riduzione di attuali positivi.

Nel bollettino epidemiologico di oggi diramato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, si legge che, su 1.233 tamponi – esattamente come ieri – è stato riscontrato solo un nuovo caso di coronavirus. Il nuovo paziente è un residente in provincia di Bari.

Altra nota lieta è che oggi non è stato registrato nessun decesso: il totale, quindi, resta di 525 vittime. I guariti, invece, sono 3.289, dei quali 39 nella giornata di oggi. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 698 (35 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 4.512 (su 133.164 test), così divisi: