Coronavirus, 227 casi positivi in Puglia. 33 in provincia di Lecce

I numeri legati alla pandemia in Puglia dimostrano coma la terza ondata di Coronavirus sia stata superata. L’incidenza settimanale dei casi – parametro che consentirà alla regione di cambiare colore e di passare alla zona bianca che prevede regole meno rigide per contrastare il virus – è scesa a 38 positivi ogni 100mila abitanti. Segno meno anche nella casella dei ricoveri in Ospedale, da settimane in calo.

Secondo l’ultimo report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ben lontana dalla soglia critica fissata dal Ministero della Salute sia in terapia intensiva, dove il tasso di occupazione è fermo all’11% (0%) che nei reparti di area non critica (malattie infettive, medicina generale e pneumologia), dove la percentuale è diminuita al 14% (-1%).

Sul fronte dei contagi, come si legge nel bollettino epidemiologico di oggi, su 7546 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 227 casi positivi. Così divisi: 67 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 43 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 33 in provincia di Lecce, 47 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 6 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.501.189 test. 220.361 sono i pazienti guariti. 23.777 sono i casi attualmente positivi. I ricoveri in Ospedale sono fermi a 555.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.646, così suddivisi:

94.552 nella Provincia di Bari;

25.257 nella Provincia di Bat;

19.298 nella Provincia di Brindisi;

44.776 nella Provincia di Foggia;

26.507 nella Provincia di Lecce;

39.063 nella Provincia di Taranto;

799 attribuiti a residenti fuori regione;

394 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/q9dql