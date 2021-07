Covid, 248 casi positivi in Puglia. 70 in provincia di Lecce. Il bollettino

«Ci sono onde e onde» scrive sul suo profilo Facebook, l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco per spiegare l’aumento dei casi in Puglia, causato dalla “contagiosa” variante delta che, numeri alla mano, è presente nell’80% delle infezioni che riguardano soprattutto giovani e adolescenti. È questa la prima differenza. Durante la seconda ondata erano colpiti soprattutto adulti e anziani.

La seconda riguarda i ricoveri in ospedale che restano stabili. Secondo l’Agenas la percentuale di posti letto occupata dai pazienti covid è ferma al 2% in terapia intensiva e al 3% nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Secondo l’epidemiologo, dunque, la campagna di vaccinazione si sta rivelando un’arma per combattere il virus. «Se questa fiammata legata alla variante delta dovesse esaurirsi entro l’estate senza una analoga ondata di ricoveri – conclude Lopalco – possiamo davvero finalmente affermare che la tanto agognata convivenza con il virus si sta realizzando».

Il bollettino epidemiologico

Intanto, secondo il report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 11.859 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 248 casi positivi: 33 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia BAT, 69 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 12 casi di provincia di residenza non nota. 5 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. In aumento i ricoveri che passano da 84 della giornata di ieri a 90 riportati nel bollettino di oggi, 30 luglio.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.885.860 test. 246.971 sono i pazienti guariti. 2159 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.799, così suddivisi:

95.749 nella Provincia di Bari;

25.817 nella Provincia di Bat;

20.088 nella Provincia di Brindisi;

45.487 nella Provincia di Foggia;

27.641 nella Provincia di Lecce;

39.760 nella Provincia di Taranto;

851 attribuiti a residenti fuori regione;

406 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

