Coronavirus, 304 casi positivi in Puglia. 68 in provincia di Lecce

La Puglia, dichiarata a rischio moderato, resterà in zona gialla. Del resto, non ha superato i due parametri da tenere sotto controllo, superati i quali scatta il cambio di colore. L’incidenza dei contagi è a 48 casi ogni 100mila abitanti, sotto la soglia di guardia fissata a 50. E anche la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid non supera il tetto massimo fissato al 10% in terapia intensiva e al 15% nei reparti di area non critica. Secondo monitoraggio quotidiano dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il tasso di occupazione è stabile al 5% (0%) in rianimazione, mentre è salito al 9% (+1%) in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. In una settimana, la Puglia è passata dal 6% al 9% appunto.

Un quadro confermato dal bollettino epidemiologico della Regione. Secondo il report, i positivi ricoverati in area medica toccano quota 238 (ieri erano 235, il giorno prima 228). In terapia intensiva, i pazienti ricoverati sono 22 (come ieri).

Sul fronte dei contagi, sono 304 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 15.321. Con oggi, il totale delle persone che stanno facendo i conti con il Covid19 si ferma a 4.646. Registrato un decesso.

I nuovi casi sono così divisi:

Provincia di Bari: 77

Provincia di Bat: 45

Provincia di Brindisi: 35

Provincia di Foggia: 51

Provincia di Lecce: 68

Provincia di Taranto: 20

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 9

