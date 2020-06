Coronavirus, un solo nuovo caso in Puglia su quasi 2mila tamponi

Alla vigilia di una tappa importante della fase due di convivenza con il virus (il 3 giugno si riapriranno i confini permettendo gli spostamenti tra regioni fino a questo momento consentiti solo per motivi di salute, di lavoro, di necessità) la curva disegnata dai contagi in Puglia segna il punto più basso.

Come si legge nel bollettino epidemiologico, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, nel giorno della festa della Repubblica la conta dei nuovi casi si ferma a uno. Su 1.810 test per l’infezione da Covid-19 solo uno è risultato positivo, in provincia di Bari.

Due i decessi, tutti in provincia di Brindisi. Sono 2.939, invece, i pazienti guariti. 1.051 sono i casi attualmente positivi, le persone che non hanno sconfitto del tutto la malattia o che ancora non sono risultati negativi al tampone.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.498 così divisi:

1.487 nella Provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

650 nella Provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database)

1.156 nella Provincia di Foggia

515 nella Provincia di Lecce

281 nella Provincia di Taranto

29 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.