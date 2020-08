Coronavirus, il contatore aumenta: cinque casi positivi in provincia di Lecce

Il richiamo al senso di responsabilità, ricordare la necessità di rispettare le regole per evitare che la curva dei contagi torni a salire e l’importanza di evitare assembramenti sono necessari in un momento ‘delicato’ dell’emergenza causata dal Covid-19. Il virus non è scomparso, anzi. Si nasconde nell’ombra, pronto ad agire come dimostrano alcuni focolai scoppiati in Puglia, piccoli incendi di casi contenuti grazie al lavoro di contact tracing e all’attività di screening su chi arriva (o torna) nel Tacco dello Stivale. In attesa di spegnerli, il contatore dei nuovi casi di Coronavirus contenuto nel bollettino epidemiologico della Regione continua a salire.

Nell’ultimo report, su meno di mille tamponi, 865 per la precisione, nove test per l’infezione da Covid-19 sono risultati positivi. I nuovi casi sono così divisi: 3 in provincia Bari, 1 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce.

Si conta, purtroppo, anche un decesso in provincia di Foggia.

Numeri alla mano, quindi, sono 3970 i pazienti guariti. 125 sono gli attuali positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4648 così suddivisi:

1.511 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

672 nella Provincia di Brindisi

1205 nella Provincia di Foggia

567 nella Provincia di Lecce

281 nella Provincia di Taranto

30 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.