Coronavirus in Puglia, 915 contagi e 23 decessi

I numeri legati al Coronavirus continuano a preoccupare la Puglia tant’è che il Governatore Michele Emiliano ha deciso di rendere arancioni 20 comuni delle province di Bari, Foggia e Barletta-Andria e Trani, dove la corsa del virus rende alto il rischio di contagi, troppo per poter abbassare la guardia. Sette giorni di restrizioni (fino al 14 dicembre) per cercare di frenare la conta dei positivi, fissa sopra i mille, che continua a mettere sotto pressione il sistema sanitario anche se i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva continuano a calare. Nel bollettino epidemiologico di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di promozione della salute Vito Montinaro, su 9.646 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 915 casi positivi: 215 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 157 nella provincia BAT, 119 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 290 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 12 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Sono stati registrati 23 decessi: 8 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 853.140 test. 17.186 sono i pazienti guariti. 47.312 sono i casi attualmente positivi di cui 1802 ricoverati in Ospedale. -3 rispetto a ieri

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 66.257, così suddivisi:

25.661 nella Provincia di Bari

7.455 nella Provincia di Bat

4.736 nella Provincia di Brindisi

14.959 nella Provincia di Foggia

5.056 nella Provincia di Lecce

7.943 nella Provincia di Taranto

416 attribuiti a residenti fuori regione

31 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.12.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/ygV2t