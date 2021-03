Coronavirus, 1.774 casi positivi, 220 in provincia di Lecce. La Puglia torna in zona arancione

«La terza ondata è cominciata». Le parole del Governatore Michele Emiliano quando ha emanato l’ordinanza per evitare gli assembramenti – vietando lo stazionamento nei luoghi più frequentati – hanno solo anticipato il passaggio della Puglia in zona arancione. Da lunedì, la regione cambierà colore. E del resto i numeri contenuti nel bollettino che, giorno dopo giorno, monitora l’andamento dell’epidemia richiedono misure più rigide per cercare di frenare la corsa del virus.

Nell’ultimo report, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento promozione della Salute Vito Montinaro, su 11.604 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.774 casi positivi: 714 in provincia di Bari, 75 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 281 in provincia di Foggia, 220 in provincia di Lecce, 352 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 10 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati, inoltre, 32 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.672.408 test. 120.773 sono i pazienti guariti. 37.306 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 162.316 così suddivisi:

63.130 nella Provincia di Bari;

16.697 nella Provincia di Bat;

11.780 nella Provincia di Brindisi;

31.451 nella Provincia di Foggia;

14.121 nella Provincia di Lecce;

24.286 nella Provincia di Taranto;

618 attribuiti a residenti fuori regione;

233 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.