Coronavirus, 1.295 positivi scoperti nelle ultime 24 ore. La Puglia torna in zona arancione

L’ultima parola spetta al Ministro della Salute Roberto Speranza, ma sembra ormai certo che la Puglia finirà in zona arancione. Probabilmente sarebbe rimasta ancora gialla, con un indice Rt ancora pari a uno, se non fossero cambiati i parametri utilizzati per colorare le regioni a seconda del livello di rischio. Del resto, i numeri legati al Coronavirus – tra contagi e ricoveri in Ospedale, tra tassi di positività e posti letto occupati in terapia intensiva – impongono attenzione. Il livello di guardia deve restare alto.

Nell’ultimo bollettino epidemiologico su 9.540 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.295 casi positivi: 453 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 130 nella provincia BAT, 292 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 278 in provincia di Taranto, 3 casi di residenza non nota.

Sono stati registrati 31 decessi: 10 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.161.992 test. 48.765 sono i pazienti guariti. 55.822 sono i casi attualmente positivi di cui 1.522 ricoverati in Ospedale. Ancora un calo rispetto a ieri (1.549)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 107.397, così suddivisi:

41.060 nella Provincia di Bari;

12.271 nella Provincia di Bat;

7.863 nella Provincia di Brindisi;

23.134 nella Provincia di Foggia;

8.623 nella Provincia di Lecce;

13.778 nella Provincia di Taranto;

565 attribuiti a residenti fuori regione;

103 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.