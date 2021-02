Coronavirus, 765 casi in Puglia, 75 in provincia di Lecce. Il bollettino del 7 febbraio

Resta ancora alta l’attenzione sull’andamento dei contagi in Puglia, che si aspettava di passare in zona gialla a partire da domani ma che, invece, è rimasta in zona arancione. A pesare sulle decisioni del Ministero della Salute, infatti non è solo il numero di contagi ma anche altri parametri, come la situazione ospedaliera della regione.

Negli ultimi giorni la Puglia ha superato la soglia critica del 30% di posti occupati in rianimazione e del 42% in pneumologia, malattie infettive e medicina, come riportato già dal report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Si dovrà attendere ancora, dunque, per il passaggio in zona gialla, qualora la situazione dovesse migliorare.

Nell’ultimo bollettino epidemiologico, basato sui dati del Direttore del dipartimento promozione della Salute, Vito Montanaro, sono 765 i nuovi casi positivi, a fronte di 8.751 test per l’infezione da Covid-19 effettuati: 332 in provincia di Bari, 28 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia BAT, 132 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 149 in provincia di Taranto, 1 caso di residenza non nota. 4 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si contano 8 decessi: 1 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1374908 test. 74.425 sono i pazienti guariti. 51.266 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 129.090, così suddivisi:

49.109 nella Provincia di Bari;

14.159 nella Provincia di Bat;

9.332 nella Provincia di Brindisi;

26.949 nella Provincia di Foggia;

10.950 nella Provincia di Lecce;

17.902 nella Provincia di Taranto;

566 attribuiti a residenti fuori regione;

123 provincia di residenza non nota.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.