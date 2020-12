Coronavirus: 917 casi positivi in Puglia, 97 in provincia di Lecce

Sono giorni difficili nella Puglia a due colori: gialla in base ai 21 indicatori usati dal Governo per ‘dividere’ il Paese in territori e arancione per 20 comuni dove il rischio contagio è ancora considerato molto alto. Ci sono i numeri legati al Coronavirus che hanno spinto, ancora, Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, a chiedere regole più rigide per cercare di contenere la curva.

«Continuiamo a credere che l’unico sistema per accelerare un decremento dei contagi sia quello di adottare misure restrittive. Un breve periodo di sacrificio per poi ridare fiato alle attività commerciali e produttive e soprattutto al servizio sanitario per assicurare cure idonee a tutti, malati di Covid19 e soprattutto quelli in maggioranza non Covid» si legge in un post condiviso su Facebook. Ci sarà poi la gestione dei rientri. Si stima che 30mila fuori sede torneranno a casa per trascorrere le feste in famiglia.

L’ultima fotografia scattata dal bollettino epidemiologico della Regione parla di 917 nuovi casi su 2.758 test per l’infezione da Covid-19. I casi positivi sono così divisi: 323 in provincia di Bari, 190 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia BAT, 236 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. (La Asl Bat – lab “Dimiccoli” non ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore per problemi tecnici).

Sono stati registrati 20 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce,7 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 855.898 test. 17.325 sono i pazienti guariti. 48.070 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 67.174 , così suddivisi:

25.984 nella Provincia di Bari

7.490 nella Provincia di Bat

4.926 nella Provincia di Brindisi

15.195 nella Provincia di Foggia

5.153 nella Provincia di Lecce

7.976 nella Provincia di Taranto

421 attribuiti a residenti fuori regione

29 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9.12.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/iyh9e