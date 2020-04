109 nuovi casi di Coronavirus in Puglia, 5 in provincia di Lecce

La curva dei contagi in Puglia ha cominciato la sua discesa. Lo ha dichiarato Pier Luigi Lopalco, l’epidemiologo voluto dal Governatore Michele Emiliano per guidare la task-force contro il Coronavirus spiegando il ‘nuovo’ bollettino della Regione che, ogni giorno, conta i nuovi casi Covid e ripensato per fornire un quadro più aderente all’andamento dell’epidemia.

Nell’aggiornamento di ieri, ad esempio, si parlava di 108 positivi, un dato che poteva sembrare preoccupante se non letto nel modo giusto. Non si trattava, infatti, di casi avvenuti tutti nelle ultime 24 ore, ma che si sono verificati in un periodo di tempo più lungo e calcolati solo quando sono stati caricati sul sistema.

Oggi, il bollettino scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro parla di 109 nuovi casi di Coronavirus su poco più di 2mila tamponi effettuati in tutta la regione, 2068 test per la precisione.

Così divisi:

59 in provincia di Bari

23 in provincia di Foggia

2 in provincia di Barletta-Andria-Trani

15 in provincia di Brindisi

5 in provincia di Lecce

2 in provincia di Taranto

Per 3 casi è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.

Per quanto riguarda i decessi, il numero si è fermato a 10: 1 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Il totale delle persone scomparse sale così a 372.

I casi attualmente positivi sono 2936, di cui 536 ricoverati con sintomi, 55 in terapia intensiva e 2.345 in isolamento domiciliare. 531 sono i pazienti guariti.

Il totale dei casi Covid riscontrati in Puglia fino ad oggi è dunque di 3.839. Così divisi:

1.247 nella Provincia di Bari

360 nella Provincia di Bat

527 nella Provincia di Brindisi

956 nella Provincia di Foggia

466 nella Provincia di Lecce

251 nella Provincia di Taranto

27 attribuiti a residenti fuori regione

5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 50.410 test.