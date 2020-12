Covid-19, trend in discesa per la provincia di Lecce: 1.753 positivi attuali e 106 ricoverati

Ancora in discesa il numero di attuali positivi in provincia di Lecce che si ferma a 1.753, contro i 1.984 casi della settimana scorsa. A due settimane circa dall’entrata in vigore della zona gialla per la Puglia, l’andamento epidemiologico della provincia di Lecce sembra non patire l’allentamento delle restrizioni che avevano messo tutta la Regione in zona arancione. Sono questi i dati registrati dal report settimanale della Asl di Lecce che monitora l’andamento dei contagi in provincia.

Per la seconda settimana di fila, dunque, si conferma il trend tutto in discesa di calo dei contagi in provincia di Lecce, proprio alle porte del Natale ed in attesa di nuove restrizioni allo studio da parte del Governo. Buone notizie anche lato ricoveri: sono 106, infatti le persone ricoverate, contro le 120 della settimana scorsa. Nel documento messo insieme dall’Azienda sanitaria locale sono riportati, inoltre, i contagi comune per comune.

La lista dei contagi comune per comune

Sono ormai lontani i tempi in cui erano molti i comuni rimasti covid-free dall’inizio della pandemia ma la situazione, come dicono i numeri, migliora in tutta la provincia. Oltre al numero di attualmente positivi, nel report sono riportati anche i contagi ogni mille abitanti.

Alessano 10 casi, 1,6

Alezio 12 casi, 2,1

Alliste 14 casi, 2,1

Andrano 12 casi, 2,5

Aradeo 8 casi, 0,9

Arnesano 9 casi, 2,2

Bagnolo del Salento 0 casi, 0,0

Botrugno 0 casi, 0,0

Calimera 12 casi, 1,7

Campi Salentina 31 casi, 3,1

Cannole 3 casi, 1,8

Caprarica di Lecce 7 casi, 2,9

Carmiano 49 casi, 4,1

Carpignano Salentino 5 casi, 1,3

Casarano 44 casi, 2,2

Castri’ Di Lecce 5 casi, 1,8

Castrignano Dei Greci 1 casi, 0,3

Castrignano Del Capo 5 casi, 1,0

Cavallino 37 casi, 2,9

Collepasso 23 casi, 4,0

Copertino 50 casi, 2,1

Corigliano d’Otranto 3 casi, 0, 5

Corsano 7 casi, 1,3

Cursi 16 casi, 4,0

Cutrofiano 6 casi, 0,7

Diso 6 casi, 2,1

Gagliano del Capo 8 casi, 1,6

Galatina 54 casi, 2,0

Galatone 31 casi, 2,0

Gallipoli 46 casi, 2,3

Giuggianello 0 casi, 0,0

Giurdignano 1 caso, 0,5

Guagnano 26 casi, 4,7

Lecce 200 casi, 2,1

Lequile 4 casi, 0,5

Leverano 19 casi, 1,4

Lizzanello 23 casi, 1,9

Maglie 16 casi, 1,1

Martano 22 casi, 2,5

Martignano 1 caso, 0,6

Matino 41 casi, 3,6

Melendugno 18 casi, 1,8

Melissano 26 casi, 3,7

Melpignano 0 casi, 0,0

Miggiano 7 casi, 2,0

Minervino di Lecce 3 casi, 0,8

Monteroni di Lecce 19 casi, 1,4

Montesano Salentino 5 casi, 1,9

Morciano di Leuca 3 casi, 0,9

Muro Leccese 5 casi, 1,0

Nardo’ 61 casi, 2,0

Neviano 5 casi, 1,0

Nociglia 1 caso, 0,5

Novoli 17 casi, 2,2

Ortelle 4 casi, 1,7

Otranto 12 casi, 2,1

Palmariggi 2 casi, 1,4

Parabita 17 casi, 1,9

Patu’ 3 casi, 1,8

Poggiardo 21 casi, 3,5

Presicce-Acquarica 17 casi, 1,7

Racale 38 casi, 3,5

Ruffano 28 casi, 2,9

Salice Salentino 25 casi, 3,1

Salve 9 casi, 2,0

Sanarica 7 casi, 4,7

San Cesario di Lecce 16 casi, 2,0

San Donato di Lecce 10 casi, 1,8

Sannicola 8 casi, 1,4

San Pietro in Lama 10 casi, 2,9

Santa Cesarea Terme 9 casi, 3,0

Scorrano 9 casi, 1,3

Secli’ 3 casi, 1,6

Sogliano Cavour 13 casi, 3,3

Soleto 12 casi, 2,2

Specchia 31 casi, 6,6

Spongano 3 casi, 0,8

Squinzano 28 casi, 2,0

Sternatia 4 casi, 1,8

Supersano 2 casi, 0,5

Surano 1 caso, 0,6

Surbo 17 casi, 1,1

Taurisano 72 casi, 6,2

Taviano 11 casi, 0,9

Tiggiano 5 casi, 1,7

Trepuzzi 29 casi, 2,0

Tricase 77 casi, 4,4

Tuglie 2 casi, 0,4

Ugento 24 casi, 1,9

Uggiano La Chiesa 3 casi, 0,7

Veglie 35 casi, 2,6

Vernole 12 casi, 1,7

Zollino 0 casi, 0,0

San Cassiano 4 casi, 2,0

Castro 3 casi, 1,3

Porto Cesareo 45 casi, 7,2

Temporaneamente Presenti 35 casi

Totali 1.753 casi

Il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Lecce è di 1.753. Al momento, sono 106 le persone ricoverate, contro le 120 persone ricoverate una settimana fa: 25 nel reparto di malattie infettive del Vito Fazzi, 24 in Pmeumologia del DEA, 17 in anestesia e rianimazione del Vito Fazzi, 12 nel reparto post-covid di San Cesario, 17 nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina, 10 nel reparto di Medicina Interna di Galatina, 1 presso altre unità dello stesso Santa Caterina Novella.