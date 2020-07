Coronavirus, 8 i cittadini residenti in provincia di Lecce ancora Covid positivi

Con la curva dei contagi “stabile” e il contatore dei nuovi casi di Coronavirus fermo a zero, l’attenzione per fotografare l’andamento dell’epidemia si è concentrata sugli “attuali positivi”, le persone che stanno ancora facendo i conti con il Covid19 perché non lo hanno sconfitto o perché il tampone non è ancora risultato negativo. Otto in provincia di Lecce secondo il report a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica ASL Lecce.

8 cittadini ancora Covid positivi

Nella conta sono compresi anche i tre casi di scoperti ieri. Copertino, dove risiede la famiglia risultata positiva ai controlli di rito dopo il ritorno in Salento da un viaggio in Brasilo – sale da zero a tre. La situazione non desta preoccupazione. I tre, ora in isolamento domiciliare, avevano segnalato il loro rientro in Italia seguendo in maniera scrupolosa tutte le indicazioni formulate dal Ministero della Salute e dalla Regione Puglia per chi arriva in Puglia, consentendo quindi un monitoraggio accurato delle condizioni di salute e dei contatti avuti.

Gli altri comuni ancora ‘colorati’ sono Guagnano, con un caso. Lecce con due casi, Melendugno con un caso e Salice Salentino con un caso. Otto, in totale contro i 19 attuali positivi ‘segnalati’ nell’ultimo report della Asl del 2 giugno.

Il modulo per chi arriva in Puglia

Chi arriva in Puglia da altre regioni italiane o da Stati esteri è tenuto a compilare il modulo di autosegnalazione scaricabile sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Un gesto importante considerando che il sistema di rilevazione delle autosegnalazioni registra circa 700 arrivi al giorno solo in Salento.