Coronavirus, superati i 500 casi in Provincia di Lecce. Ecco i comuni ancora positivi

Da mezzanotte del 4 maggio è scattata la fase 2 di convivenza con il virus, un momento delicato in cui trovare il giusto equilibrio per permettere agli italiani di tornale alla normalità, anche se a distanza di sicurezza e alla macchina Paese di ripartire permettendo alle imprese e alle attività di ripartire. Tutto senza che la curva dei contagi torni a salire. I ‘numeri’ – per ora – sono incoraggianti, segno che le misure di contenimento per spezzare la catena e la diffusione del virus hanno funzionato. Anche in Puglia la conta dei nuovi casi è stabile da settimane. Nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico si parla di 4.256 casi di Covid19. Le persone attualmente positive sono 2.733.

In provincia di Lecce – come si legge nel report a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica Asl Le – la conta delle persone che si sono ritrovate a combattere contro questo nemico invisibile ha superato il tetto dei 500 casi. Per la precisione 504 dall’inizio della pandemia. Gli attuali positivi, coloro che non hanno ancora ‘sconfitto’ la malattia, si è fermata a 158.

I casi di infezione da Covid19 comune per comune