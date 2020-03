CoVid19, da Copertino altro caso: positiva un’anziana. E’ al “Fazzi”

La scia di contagi nel Salento non si arresta. Questa sera la provincia di Lecce ha fatto registrare il suo quarto caso di contagio da coronavirus: si tratta di un’anziana di Copertino, quasi 90enne, attualmente ricoverata presso il reparto “Malattie Infettive” dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

La donna – che fino ad oggi pativa solo i normali acciacchi legati all’età – stamane parrebbe essere stata raggiunta da una crisi respiratoria: subito il trasferimento in Ospedale dove è stata sottoposta al tampone del caso che, purtroppo, ha dato esito positivo.

Per la conferma ufficiale che si trattasi del nuovo CoVid19, sono attese le contro-analisi del Policlinico di Bari che, a sua volta, rimetterà gli esiti allo “Spallanzani” di Roma.

L’allerta, quindi, sale perchè la donna è di Copertino, paese dell’anestesista trovato positivo due giorni fa. Gli altri due casi leccesi, invece, sono quelli dell’uomo di Aradeo e di sua moglie.

Nel resto della Regione Puglia, nel frattempo, oggi il Governatore Michele Emiliano ha cominciato che dei sette casi esaminati ieri, due sono risultati positivi e riguardano la Provincia di Foggia, mentre dei 59 di oggi, la maggior parte si sono rivelati negativi.

Il virus, nel dettaglio, è stato riscontrato in tre casi: uno nella provincia della Bat, un altro a di Bari, e uno appunto, a Lecce. Tutti i test positivi sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. In totale, dunque, 24 i casi positivi registrati in Puglia.